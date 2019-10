Si è svolto in Questura, nella serata di ieri, il tavolo tecnico in vista dell’incontro di Europa League, che si disputerà alle 18.55 di domani 24 ottobre allo stadio Olimpico, tra l’A.S. Roma e la squadra tedesca del Borussia Mönchengladbach.

Attesi circa 30 mila spettatori tra cui oltre 5 mila tifosi provenienti dalla Germania. L’apertura dei cancelli è prevista per le 17.00 ma, qualora necessario, verrà anticipata alle 16.45.

Ai tifosi ospiti, tramite la loro società ed i social network, è stata distribuita una brochure con tutte le indicazioni per giungere allo stadio; per loro è stata organizzata un’area di raccolta in piazzale delle Canestre da dove, su autobus dedicati e scortati dalle Forze dell’Ordine, verranno accompagni all’interno dell’impianto sportivo.

Le indicazioni per i tifosi

Da 3 ore prima dell’inizio e sino a 2 ore dopo il termine dell’incontro, nella zona dello stadio, nelle vie limitrofe nel centro storico, in coincidenza con la c.d. area del tridente, in piazzale delle Canestre e nell’intera villa Borghese, è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità esclusivamente in vetro agli esercizi commerciali (alimentari bar pizzerie ristoranti ecc.). E’ vietato inoltre il trasporto di bottiglie e contenitori di vetro ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.

Le forze dell’ordine schierate

Per il controllo dell’applicazione dell’ordinanza “anti vetro”, nonché per contrastare i fenomeni del bagarinaggio, dei parcheggiatori e venditori abusivi, è stata istituita una task force formata da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Il Questore Carmine Esposito, oltre alla zona dello stadio ed a quella di villa Borghese, ha disposto un servizio straordinario di controllo in tutto il centro storico, nelle stazioni ferroviarie, negli scali aerei e nelle vie di accesso della capitale.

Per garantire la sicurezza dell’evento, dalla tarda mattinata di giovedì, sarà attivo, preso la sala operativa della Questura, il Centro per la Gestione della Sicurezza.