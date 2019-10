Presieduto dal Vicario Rossella Matarazzo, si è appena concluso il Tavolo Tecnico per l’incontro di calcio “S.S. Lazio – Rennes”, valevole per l’Europa League e previsto per domani alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico.

Al fine di disciplinare le fasi di accoglienza e afflusso presso l’impianto sportivo, dalle ore 17.00 di domani sarà predisposto, in piazzale delle Canestre, un “Punto di Raccolta” da dove i tifosi ospiti saranno accompagnati fino allo Stadio, a bordo di autobus messi a disposizione dalla società A.T.A.C., e scortati in sicurezza dalle Forze dell’Ordine.

Le misure di accoglienza ed indirizzamento sono state comunicate alla società ospite tramite il collaterale ufficio di Polizia.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19.00, con possibilità di anticipo alle 18.30.

Già dalla serata odierna sono stati pianificati e disposti specifici servizi di vigilanza, osservazione e controllo nelle zone più frequentate, presso gli aeroporti, stazioni ferroviarie e caselli autostradali.

Vietata la vendita per somministrazione, asporto e trasporto nella pubblica via, da 3 ore antecedenti l’inizio dell’incontro di calcio e sino a 2 ore successive al termine dello stesso, di bevande e alimenti in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, agli esercizi commerciali nella zona dello Stadio Olimpico.