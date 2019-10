Euroma2 sostiene la campagna contro il cyberbullismo “il web 6 tu”

Presentato alla Camera dei Deputati il Progetto “IL WEB 6 TU”, promosso dall’Onorevole Federica Zanella. Presidente dell’Associazione “Stop Cyber-violenze” e sostenuto da Euroma2, indirizzato alle nuove generazioni per la tutela dei minori sul Web.

L’evento

L’evento è rivolto in particolare ai ragazzi che frequentano i Licei, cresciuti nell’epoca della realtà virtuale, con l’obiettivo di trasmettere i valori del rispetto degli altri e mettere in evidenza gli effetti potenzialmente devastanti di una comunicazione inappropriata sul web.

L’idea prende spunto da una pubblicazione “Internet 6 tu. Guida ai rischi del web per ragazzi e genitori digitali”, scritta dall’On. Zanella, Dott. Donati e Dott. Accetta, che approfondisce 14 temi legati alla rete ed al cyberbullismo, attraverso 14 tavole, che verranno declinati in veri e propri capitoli di un libro.

Il progetto

Il Progetto si articola in due fasi: la prima consiste nel far appunto sviluppare ai ragazzi delle Scuole Superiori, partendo dalle 14 tavole sopra citate, degli elaborati letterari che verranno poi raccolti in modo coordinato, andando così a comporre un libro. In questo modo, i ragazzi saranno impegnati tutti insieme nell’attività di scrittura e racconto, diventando loro stessi Autori, attraverso la stesura dei diversi capitoli che convergeranno nel libro finale sul tema.

La seconda fase vedrà protagonisti i centri commerciali in primis di Euroma2, nonché di Aprilia2 ad Aprilia (LT), Adriatico2 a Portogruaro (VE) e San Martino2 a Novara, dove sarà presentato il libro e realizzato un evento contro il cyberbullismo ed articolato in diverse attività con protagonisti i ragazzi ed incontri con giornalisti, psicologi, Istituzioni, Youtuber e Influencer.

Una grande mobilitazione, quindi, contro tutte le forme di “violenza” via web quali cyberbullismo, sexting, revenge porn, hate speech e per la tutela dei minori sul web. Una campagna di sensibilizzazione sempre più necessaria, vista l’attualità del tema, ormai tristemente spesso protagonista delle cronache dei nostri tempi.

Euroma2 con questo evento si riconferma estremamente sensibile ai temi che coinvolgono le giovani generazioni, in particolare ai valori quali il rispetto degli altri ed il superamento delle intolleranze, nella direzione di una società che premi l’educazione, la cultura e l’impegno sociale.