Conte: “Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo”

Così il premier sulla sua pagina Facebook:

Oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ma tutti i giorni dobbiamo essere un argine all’odio e all’intolleranza. Questo vuol dire essere in prima linea, combattere l’indifferenza, parlare con i ragazzi, sostenere chi ne ha bisogno e agire in maniera concreta e tangibile. Il nostro lavoro è costante, e per questo ieri sono stato all’evento organizzato dal MOIGE (Movimento Italiano Genitori), per testimoniare il mio personale impegno e quello di tutto il Governo nella lotta alle discriminazioni e alla emarginazione che esse causano.