2 Trofeo Water Bike. Appuntamento a Napoli il 26 ottobre

Il Comune di Napoli, per la 3ª rassegna degli Stati Generali del Mare, propone il 2° Trofeo Water Bike in collaborazione con l’Associazione Water Bike Campania, al fine di promuovere lo sport sostenibile sulla risorsa mare: una splendida gara dilettantistica aperta a tutti che partirà il 26 ottobre dalla Colonna Spezzata in Piazza Vittoria, dalle 9,30 alle ore 11,30.

Appuntamento a Piazza Vittoria

Parteciperanno 2 batterie, maschile e femminile, per un percorso di 2 km con il relativo giro di boa a Rotonda Diaz. Per gli appassionati, turisti e cittadini la possibilità di godersi un modo nuovo di divertirsi e intendere gli sport acquatici in modo ludico-ricreativo: la water bike, una vera e propria bicicletta leggera che, montata su due appositi galleggianti, consente di pedalare sull’acqua anche ai neofiti. Ai vincitori la coppa e un ingresso gratuito alle terme di Baia.

Sport sostenibile

“Un’inusuale competizione all’insegna della sostenibilità ambientale e della funzione ricreativa che l’Amministrazione a guida de Magistris intende valorizzare e perseguire per la risorsa mare “ ha dichiarato la Delegata al Mare, Daniela Villani “Un capolavoro di bellezza”

Comune di Napoli Comunicati Stampa