Nappi: “Quattro mesi fa De Luca prendeva in giro queste persone”

Severino Nappi, Presidente dell’Associazione nord-sud, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’assunzione dei navigator in Campania

“Questa è la storia tipica della cattiva politica di questi tempi. Quattro mesi fa De Luca, dal suo palco di presidente della Regione lautamente pagato dai cittadini, prendeva in giro queste persone che hanno vinto un concorso. Per 4 mesi fa finta che non esistano, poi con l’avvicinarsi delle elezioni, con il timore che il Pd lo possa far fuori, accetta di firmare la convenzione. Si è fatta lotta verbale, prepotenza politica sulle spalle delle persone.

De Luca non è Crozza, questo è il dramma reale, è un signore che ha la responsabilità della terza regione d’Italia. E’ una persona forte con i deboli e debole con i forti. Oggi si festeggia il fatto che si è trovata una soluzione, ma ci si dimentica che il governo nazionale non ha ancora chiarito la posizione lavorativa di queste persone. Al momento il reddito di cittadinanza è una grande occasione perduta.

Finora dal punto di vista dell’incrocio domanda-offerta di lavoro non c’è nulla. Per ora abbiamo messo in piedi un carrozzone semplicemente per dare un sussidio che non si sa nemmeno se sia andato nelle mani giuste perché ogni giorno leggiamo di truffe. Come al solito prendiamo una buona idea, la mettiamo in piedi in fretta per fare campagna elettorale, poi chi se ne importa se le cose non funzionano. In questa manovra bisognava mettere risorse concrete per stimolare l’incrocio domanda-offerta di lavoro”.

Fonte Radio Cusano Campus