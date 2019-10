Forcella: nasce “TRANSIT”

Domani, giovedì 17 ottobre alle ore 11,30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Nino Daniele, presenterà: “TRANSIT”, la scuola di formazione teatrale interculturale che nasce nello Spazio Comunale Piazza Forcella.

L’attività si svolgerà a Forcella

TRANSIT è un progetto finanziato dal fondo “NUOVO IMAIE 2019 PER IL SOCIALE”, ideato da ” Teatri di Seta”, in partenariato con l’Assessorato alla Cultura e sarà realizzato in collaborazione con l’attrice Rosaria De Cicco e le Associazioni “I Teatrini” e “fpl_femminile plurale”.

Con Rosaria De Cicco e Gianguido Baldi

Accanto all’Assessore Daniele, intervengono Gianguido Baldi, attore e consigliere di NUOVO IMAIE, Pina Di Gennaro e Marina Cavalieri di Teatri di Seta, Giovanna Facciolo de “I Teatrini”.