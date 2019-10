Il comune di Padova promuove la cooperazione tra la città e l’Università

Una cooperazione proficua

Il Comune di Padova intende promuovere l’importanza della cooperazione tra Città e Università presentando i progetti più innovativi realizzati in città di medie dimensioni, italiane ed europee. Queste le premesse dell’appuntamento “6 Università in 6 Città: 6 pronto a conoscerle?” in programma martedì 15 ottobre tra Palazzo della Ragione e Palazzo Moroni, con l’intervento dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche di Padova e di altre quattro città europee: Trieste, Parma, Losanna e Rijeka, per confrontarsi su buone prassi e valutare i benefici della cooperazione tra città e atenei.

I destinatari

I destinatari privilegiati sono gli studenti delle scuole secondarie superiori, principalmente agli iscritti delle classi IV e V – i primi interessati a conoscere altre realtà cittadine ed universitarie – ma è aperto anche agli studenti universitari e alla cittadinanza.

I giovani studenti potranno conoscere l’offerta formativa, l’organizzazione della didattica e i servizi dedicati agli studenti nelle città partecipanti al meeting.

6 Università in 6 Città

I lavori iniziano alle ore 8:30, con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali.

Dalle ore 9:15 alle 11:30 si svolge l’incontro di presentazione e confronto dei progetti di collaborazione tra Città e Università realizzati nelle diverse realtà italiane ed europee.

Il resto della mattinata, coinvolgendo direttamente gli studenti, è dedicato alla presentazione dell’offerta formativa delle Università.

Partecipazione gratuita

Tra Palazzo della Ragione e il cortile pensile di Palazzo Moroni sono presenti gli stand informativi di tutte le Università presenti, presso i quali è possibile parlare con delegati e ricevere materiale informativo oltre che partecipare a brevi momenti di orientamento individuale e di gruppo.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita.