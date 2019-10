Padova, “Insieme per crescere”: ripartono gli incontri formativi

Da sabato 5 ottobre ripartono, per il secondo anno, gli incontri formativi per le famiglie con bambini fino ai 6 anni, promossi dal Settore Servizi Scolastici.

Ripartono gli incontri formativi del progetto “Insieme per crescere”

Questa iniziativa rientra tra le azioni previste dal progetto “Insieme per crescere”, un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro come vincitore del Bando nazionale prima infanzia, una iniziativa nata da una intesa tra Fondazioni bancarie, il Forum nazionale del terzo settore e il Governo con lo scopo di sostenere gli interventi che rimuovono gli ostacoli di natura economica sociale e culturale che limitano la piena fruizione dei processi educativi per i minori.

Gli incontri verranno tenuti da esperti delle associazioni partner del progetto

L’obiettivo è dare supporto alle famiglie rispetto alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano e nello stesso tempo promuovere la formazione della genitorialità.

Così Cristina Piva assessore alle politiche educative e scolastiche:

“La nostra Amministrazione ha da subito manifestato una particolare sensibilità in materia di politiche per la famiglia Per quanto riguarda la fascia dei bambini da 0 a 6 anni è particolarmente attenta anche al supporto e alla formazione a favore della genitorialità. Questi incontri toccano argomenti utili ai genitori che grazie alla professionalità dei partner coinvolti riescono a trasmettere e diventare propositivi nella soluzione dei problemi quotidiani e a potenziare il ruolo dei genitori e della coppia nello svolgimento della loro funzione educativa”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per partecipare basta contattare l’associazione di riferimento.