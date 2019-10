Milano, al via la Settimana della salute mentale

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Comune di Milano, in collaborazione con il Municipio 1, con le associazioni del Terzo settore e i dipartimenti di Salute mentale e dipendenze milanesi, lancia una settimana di iniziative – dal 5 al 13 ottobre – dedicate al lavoro quotidiano di cura nel campo della salute mentale attraverso la creatività, l’arte, i progetti mirati alla valorizzazione del protagonismo delle persone coinvolte.

Le iniziative, aperte alla cittadinanza, hanno come obiettivo la sensibilizzazione ai temi della salute mentale per superare lo stigma che spesso accompagna il disagio psichico.

“Questa settimana – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – vuole essere un momento in cui mettere le persone con disagio psichico al centro della discussione degli operatori e delle istituzioni impegnati da sempre a garantire loro una vita dignitosa e, allo stesso tempo, un modo per organizzare iniziative durante le quali i diretti interessati possano esprimere il loro punto di vista e partecipare a momenti di svago pensati apposta per loro. È necessario andare avanti con sempre maggiore convinzione su questa strada, lavorando per garantire tutte le attenzioni e le tutele necessarie ma insieme aprendo con coraggio la città, riconoscendo a ciascuno il suo spazio”.

Il programma, molto ricco, della settimana, si apre con la conferenza dal titolo “L’alleanza tra familiari e curanti: un dialogo sugli psicofarmaci” che si tiene sabato 5 ottobre a partire dalle 9:30 presso la parrocchia Sant’Ignazio di Loyola di piazza Don Luigi Borotti 5 (per iscrizioni: info@ass-diversamente.org).

Lunedì 7 alle 11 sarà la volta della visita guidata al MAPP (Museo d’arte Paolo Pini, via Ippocrate 45) con incursioni poetiche.

Martedì 8, a partire dalle 9, sarà dedicato al ripristino ambientale dei muri di un palazzo di corso di Porta Vigentina 15/A che coinvolgerà cento volontari e 25 persone con disagio psichico, con il contributo dell’associazione Retake. Tra le altre cose, dalle 10 ci sarà il laboratorio di cucina presso la fondazione Lighea e dalle 11 il pranzo condiviso al CPS di via Girola.

Il 9 si parlerà delle azioni per prevenire il suicidio dalle 9 alle 13 all’auditorium Lattuada in corso di Porta Vigentina 15/A.

Il 10, Giornata internazionale della salute mentale, l’auditorium Lattuada di corso di Porta Vigentina, il CAM del Municipio 1 e i Giardini Bazlen di corso di Porta Romana 106 ospiteranno workshop, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri e i laboratori d’arte collettiva Dis“agio” durante il quale ognuno potrà stampare la propria cartolina sperimentando l’arte tipografica con un torchio manuale.

Venerdì 11 ci saranno, a partire dalle 16 in via San Maurilio15, il laboratorio di sartoria e, in via Senigallia 60 a partire dalle 17:30, l’Oktober Fest.

Sabato 12 sarà la volta del torneo di calcio allo sporting club Corvetto in via Fabio Massimo 15/4 e, infine, sia sabato che domenica la settimana si concluderà con “Tutti matti per il riso”, quinta edizione dell’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi di Progetto Itaca, con il patrocinio del Comune di Milano. L’iniziativa si terrà in 19 città italiane con oltre 12mila chili di riso. A Milano i volontari saranno presenti in piazza XXV Aprile, largo La Foppa, piazza Gramsci, corso Lodi, via Ansperto e in piazza Sant’Ambrogio.

Il programma completo della settimana è disponibile all’indirizzo https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/progetti-e-pubblicazioni/ohi-vita-ohi-vita-mia.

Per informazioni è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica pss.giornatasalutementale@comune.milano.it.