“Il Regolamento sulle Consulte per i diritti delle persone con disabilità sarà un testo frutto di un confronto costante e costruttivo con tutti gli attori competenti in materia.

Proprio al fine di assicurare la massima partecipazione e condivisione della nuova normativa in oggetto, nel pomeriggio odierno avrà luogo un altro incontro con i presidenti delle consulte, cittadina e municipali, i presidenti delle commissioni municipali politiche sociali e gli assessori municipali competenti finalizzato a promuovere e favorire uno scambio proficuo di impressioni, esperienze e pareri utili al perfezionamento di una disciplina che prende sempre più forma.

Ancora una volta, l’Amministrazione Capitolina agisce in totale trasparenza e attraverso costanti consultazioni con i cittadini romani su un tema delicato e complesso quale è la disabilità. Una tematica che non ammette autoreferenzialità alcuna e che può essere adeguatamente affrontata soltanto in un’ottica di reciproca collaborazione”.