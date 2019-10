Ticket sanitari: spesa in aumento del 2,6%

FORTI DIFFERENZE SUL TERRITORIO: IN VALLE D’AOSTA LA SPESA PIU’ ALTA (90 EURO PROCAPITE), MENTRE IN SARDEGNA SOLO 33,7 EURO A CITTADINO

I Ticket sanitari sono costati complessivamente agli italiani quasi 3 miliardi di euro solo nel 2018. Lo afferma il Codacons, intervenendo sulle misure allo studio del Governo per far pagare i ticket in base al reddito, così come annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

I ticket sanitari per farmaci, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso sono costati complessivamente ai cittadini 2,967 miliardi di euro nel 2018, di cui 1,608 miliardi per i farmaci e 1,359 miliardi per le prestazioni ambulatoriali, incluse quelle di Pronto soccorso, con una crescita del +2,6% rispetto all’anno precedente – spiega il Codacons – I “Superticket” introdotti nel 2011, una tassa da 10 euro sulle ricette di diagnostica e visite specialistiche ambulatoriali applicata integralmente da nove Regioni, hanno garantito entrate pari a circa 800 milioni di euro nel 2018, creando però pesanti disparità tra cittadini.

Per quanto riguarda i ticket sanitari si registrano fortissime differenze a livello territoriale – denuncia il Codacons – In media nel 2018 ogni italiano ha speso 49,1 euro in ticket: alla Valle d’Aosta spetta la spesa più elevata, con una media di 90 euro a cittadino, seguita dal Veneto (61,4 euro) e Umbria (61,1 euro). Al sud invece la spesa più bassa, che si ferma a 33,7 euro in Sardegna, seguita da Calabria (41,1 euro) e Sicilia (41,7 euro).

Di seguito la classifica delle regioni (e province autonome) in base alla spesa procapite per i ticket sanitari:

REGIONE SPESA PROCAPITE 2018

Valle d’Aosta 90,0 euro

Veneto 61,4 euro

Umbria 61,1 euro

Bolzano 58,7 euro

Trento 58,2 euro

Liguria 56,8 euro

Toscana 55,9 euro

Emilia Romagna 55 euro

Abruzzo 53,8 euro

Friuli V. G. 53,5 euro

Basilicata 52,3 euro

Lombardia 48,9 euro

Marche 47,8 euro

Lazio 46,5 euro

Molise 45,6 euro

Puglia 45,5 euro

Campania 45,1 euro

Piemonte 42,5 euro

Sicilia 41,7 euro

Calabria 41,1 euro

Sardegna 33,7 euro

Fonte: Codacons