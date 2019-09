Il Dipartimento Tutela Ambientale ha prorogato per ulteriori 30 giorni l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno della valorizzazione e cura del verde pubblico lungo le arterie stradali, in particolare delle rotatorie e aree di pertinenza limitrofe o connesse alla rete viaria, per gli anni 2019-2021.

La scelta, concordata di concerto tra l’Assessora al Verde Laura Fiorini ed il Direttore del Dipartimento Guido Calzia, è stata presa al fine di dare ampia possibilità di partecipazione alla gara, in modo da valutare l’offerta più idonea. Ad oggi, tra l’altro, sono già arrivate significative proposte da parte di alcune realtà private.

L’avviso nasce da una delibera di Giunta di Roma Capitale, con la quale si applica per la prima volta il nuovo Regolamento delle Sponsorizzazioni: in particolare, come si legge nel bando, le aiuole e gli arbusti di oltre 50 rotonde, che si trovano in tutti i Municipi della città, potranno essere curati grazie al contributo di società ed imprese private.

Gli sponsor, in cambio del loro intervento, avranno un ritorno d’immagine perché potranno esporre il proprio logo e nome negli spazi da loro curati. Avranno inoltre visibilità sul sito di Roma Capitale e potranno dedurre interamente dal reddito le spese di sponsorizzazione.