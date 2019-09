Padova, Aps Holding ha scelto il professionista per la realizzazione della linea 3 del tram

Aps Holding ha completato la selezione del dirigente che assumerà il ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) nel percorso di realizzazione della linea tranviaria SIR3.

Ad assumere l’incarico, nei prossimi giorni, sarà l’ingegner Diego Galiazzo, scelto dalla commissione nominata da Aps Holding che ha valutato i candidati in base ai titoli e al curricula presentati. La commissione ha inoltre valutato ogni singolo candidato anche in un approfondito colloquio individuale.

L’ingegner Galiazzo sarà quindi il dirigente che, a tempo pieno, si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla realizzazione del SIR3.

Padovano, laureato in ingegneria, ha maturato una significativa esperienza nella gestione di progetti complessi di mobilità, sia relativi al settore ferroviario, sia alla mobilità urbana anche nell’ambito delle città storiche. E’ specializzato in studi di traffico e analisi della circolazione, privata e pubblica e ai lavori in sede stradale anche all’interno dei centri storici. Queste specifiche competenze saranno preziosissime nella attuazione del progetto SIR3 ma ovviamente anche nella valutazione complessiva degli effetti sulla mobilità cittadina che l’attivazione della nuova linea tranviaria comporterà, motivo per cui l’ing. Galiazzo sarà presto integrato nella taske force Comunale sulla mobilità che va via via costituendosi e che riunirà altissime professionalità con lo scopo di coadiuvare la Giunta in uno studio complessivo in termini di mobilità, sosta e traffico.

Dichiara il sindaco Sergio Giordani “Questo è un importante passo avanti fatto da Aps in accordo con l’Amministrazione che dimostra come sul SIR3 vogliamo fare presto, bene e mettendo in campo le migliori professionalità. Si tratta di un progetto che porta con sè grandi vantaggi e possibilità di rigenerazione per i quartieri che saranno interessati e che oltre a un aumento significativo del valore degli immobili, saranno soprattutto connessi in maniera rapida, puntuale ed ecologica con la rete già esistente. Oggi migliaia di nostri ragazzi saranno in piazza per dire che stiamo morendo soffocati e servono scelte rapide per salvare il pianeta e davanti a loro dobbiamo assumerci le nostre responsabilità di amministratori; il tram è un mezzo che ama l’ambiente e chi lo combatte spero prenda in considerazione che di smog si muore. Inoltre sono davvero felice che l’ingegner Galiazzo potrà essere una risorsa importante che per le sue competenze e per conto di Aps parteciperà al tavolo comunale sulla mobilità guidato dal Vicesindaco. Noi non siamo tuttologi, i politici che dicono di saper far tutto ingannano la gente, per Padova e la sua mobilità vogliamo il meglio, daremo noi le linee guida ma ci faremo coadiuvare dai migliori tecnici per offrire ai padovani il miglior risultato”.

Dichiara il vicesindaco Arturo Lorenzoni: “Il SIR3 è un progetto strategico non solo per questa Amministrazione, ma per la città intera. Sarà un punto di svolta per la mobilità cittadina ed è un tassello fondamentale per proseguire nel disegno di una città sostenibile e sana. Rafforzare la squadra che ci lavorerà dando ampio spazio alle competenze tecniche è un passaggio chiave per realizzare al meglio i progetti di investimento cui teniamo.”

L’incarico è a tempo determinato, per tre anni, eventualmente prorogabili.