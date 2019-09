Rixi (Lega): “Tav? C’è omertà da parte del governo”

Edoardo Rixi, deputato della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla Tav

“Al momento prevale un po’ di omertà. Nei giorni scorsi c’è stato il primo evento sulla Tav, grazie alla pressione che abbiamo esercitato è caduto il primo diaframma sulla galleria. E all’evento il governo non c’era, il ministro ha detto che non poteva essere presente, ma ricordo che al ministero ci sono anche i sottosegretari. Quindi il governo non ha voluto essere presenti al rilancio di un cantiere che rischiava di rimanere fermo per anni.

Ormai è chiaro che non era possibile bloccare l’opera come voleva il M5S. E’ evidente che l’opera andrà avanti. Io avevo chiesto di rivedere la tratta italiana per risparmiare qualche miliardo di euro e fare un’opera migliore anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. Loro però non hanno voluto perché bisognava mettere un commissario e nominare un commissario significava far vedere che il M5S era favorevole all’opera, quindi loro giocano molto sull’equivoco.

Ora tengono l’argomento sotto traccia per non avere attriti col Pd. Il problema è dire ai cittadini esattamente quello che succede e perché si fanno alcune scelte. Dire il contrario di quello che sta succedendo non fa bene a una maturazione della democrazia. Se un politico ha paura di confrontarsi non fa bene il suo mestiere”.

Rixi ha presentato un question time sulla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova e la mancanza di chiarezza sulle concessioni

“Nel momento in cui i concessionari non sanno se il governo manterrà gli impegni sottoscritti, quali saranno le regole del gioco, la cosa che fa qualunque azienda privata è decidere di spendere di meno qualora possibile. E’ un rischio per la sicurezza dei cittadini. Questo balletto tra il premier, il ministro delle infrastrutture e Di Maio, dove ognuno usa un verbo diverso: chi parla di revoca, chi di ridiscussione, chi di revisione, non aiuta a fare chiarezza.

In una situazione in cui solo sulla rete Aspi sono in manutenzione 73 viadotti, senza un sistema di monitoraggio terzo, mi preoccupa molto che si creino delle situazioni pesanti di frizione. O ci sono regole chiare oppure ci troviamo in una situazione in cui a farne le spese sono i cittadini. Il mio timore vero è che qualcuno tolga una tratta ad Aspi, con una perdita minima, e in compenso non gli fa fare infrastrutture per 4 miliardi di euro. Far passare questa cosa come colpire il sistema in realtà crea dei problemi al cittadino e basta”.

Fonte Radio Cusano Campus