Padova, Festival nazionale del teatro per i ragazzi XXXVIII edizione

L’edizione 2019 del Festival nazionale del teatro per i ragazzi prenderà il via sabato 28 settembre e si concluderà domenica 1 dicembre 2019. L’iniziativa del Teatro ragazzi G. Calendoli onlus, realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura e del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, giunge quest’anno alla XXXVIII edizione.

“Si tratta della più vecchia rassegna italiana del settore – afferma l’assessore alla cultura Andrea Colasio – presa ad esempio in molte parti d’Italia. Il successo della manifestazione è il segnale di quanto il Festival sia seguito e apprezzato, dal pubblico e dalla critica”.

Gli spettacoli si terranno, come ormai da molti anni, al Piccolo Teatro Don Bosco di via Asolo (zona Paltana), a Padova, ed ognuno verrà replicato il sabato pomeriggio alle ore 16:00 e la domenica alle ore 10:30 e alle ore 16:00. Come sempre i dieci spettacoli, scelti tra gli oltre 100 che hanno richiesto di partecipare, sapranno regalare emozioni indimenticabili.

“Una scelta – spiegano gli organizzatori – non basata su logiche economiche, ma esclusivamente su quelle della qualità e professionalità: ecco perché tutte le Compagnie, anche le più conosciute ed importanti, continuano ad essere legate a Padova ed ecco perché nuove Compagnie sognano di arrivarci, nella speranza di entrare in una vetrina scevra da logiche di mercato ma interessata solo alla qualità artistica”.

Il Festival promuove diversi premi: Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati, spettacolo vincitore del Festival; premio Rosa d’oro, in ricordo di Rosetta Calendoli, spettacolo più votato dai ragazzi; Premio Tesserine d’Oro, riservato ai piccoli spettatori. Premio Copioni teatrali Maria Rosa Calendoli per il Teatro Domani.

Programma del Festival e tutte le informazioni utili sul sito www.teatroragazzi.com – Facebook: Festival nazionale del Teatro per i Ragazzi – cell: 393 9812287 – 335 277788