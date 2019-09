Quest’anno, come ogni anno, il Comune di Fiumicino ha aderito alla campagna di volontariato ambientale “Puliamo il Mondo”, edizione italiana di “Clean up the World”, promossa da Legambiente, con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI.

“Una partecipazione straordinaria, eccezionale, bipartisan, mai vista prima, che ci fa ben sperare per il consolidamento di uno spirito di appartenenza, di attaccamento e di amore per la nostra Città”, è il commento dell’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“La migliore risposta alle sacche di malcostume che purtroppo ancora generano sul nostro territorio situazioni di degrado e inquinamento ambientale – continua Cini -. In questa occasione abbiamo volutamente deciso di non partecipare direttamente alle molteplici iniziative per due diverse ragioni”. “Prima di tutto – spiega – perché date le tantissime iniziative, era pressoché impossibile presenziare senza correre il rischio di lasciare indietro qualcuno. In secondo luogo perché ci è sembrato giusto evitare di mettere il cappello su una partecipazione spontanea, volontaria, faticosa, di impegno sociale, che è giusto venga preservata da qualsiasi strumentalizzazione”.

Come già successo per le passate edizioni numerosi cittadini hanno accolto l’invito dell’Assessorato all’Ambiente e Rifiuti e dal 20 al 22 settembre, armati di guanti, rastrelli e sacchi, hanno effettuato la pulizia di numerosi luoghi su tutto il territorio comunale.

L’Ufficio ambiente ringrazia uno per uno i cittadini e le cittadine, i volontari e le volontarie delle seguenti Associazioni e Proloco per la collaborazione e l’entusiasmo con cui hanno partecipato:

l’Associazione Naturalistica Programma Natura, il Comitato Fare Focene e l’Associazione Maccarese da Vivere, il Sig. Guizzi Andrea e il Comitato Spontaneo Campo Salino, il gruppo cittadino dei Svolontari, l’Associazione Maccarese- Fregene per un nuovo Litorale, Proloco di Fregene e Maccarese, il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord-FL5 Civitavecchia Roma- Maccarese e Palidoro, l’Associazione Terre, il Nuovo Comitato Cittadino di Focene, la Fattoria Cupino gruppo “Cultiva” e la Ditta FDA di Federica Dall’Acqua, i dipendenti di “American Express Italia”, l’Associazione Natura 2000, il Comitato di Quartiere Parco Leonardo, il Sig. Marcello Giuliacci e altri cittadini di Via Castel Campanile, il Comitato Per.La di Focene, l’Associazione Riaccendiamo il Faro, l’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, l’Associazione Vivere Fregene, la Proloco di Testa di Lepre, la Proloco di Passoscuro, l’Associazione Crescere Insieme e l’Associazione Aranova Pulita.

Puliamo il Mondo ha visto coinvolte anche numerose classi delle scuole del territorio grazie alla collaborazione con la coordinatrice del Progetto Tirreno EcoSchools, Eliana Ruggeri, che ha permesso di coinvolgere le alunne e gli alunni, sempre in prima linea per difendere l’ambiente e il territorio in cui vivono. Un ringraziamento va anche alle insegnanti e agli alunni delle classi 4°B, 4°C, 4°D e 4°M della sede centrale dell’Istitiuto “G.B Grassi”, le classi 1°A, 1°B, 1°C e 1°D del plesso di Via Copenaghen e le classi 5°E, 5°F, 5°G, 5°H del plesso di Via Varsavia, alle classi 5°A e 5°B della sede centrale dell’I.I.S. “Paolo Baffi” e alle classi 5°F, 5°F SIA, 5°E del plesso di Viale di Porto, alle classi 1°B, 1°D, 2°B, 4°A, 5°B del plesso “Aranova Primaria” dell’ I.C. “Torrimpietra” e le sezioni A-B-C-D-E del plesso “Aranova Infanzia”, le classi della scuola media di Torrimpietra – Granaretto e le classi della scuola primaria dell’I.C Maccarese-Via Castel San Giorgio.

Infine il ringraziamento per il supporto tecnico e la collaborazione va al gestore del servizio della Raccolta Differenziata, la Società ATI – Gesenu – Paoletti – CNS/Cooplat.

“Ai ringraziamenti dell’Ufficio Ambiente, ai quali sicuramente mi associo – conclude Cini -, vorrei aggiungere anche quelli miei personali e dell’Amministrazione ai collaboratori dell’Assessorato, pochi ma buoni, che hanno coordinato al meglio gli interventi”.