Fiumicino, Cini: “In corso la pulizia delle banchine”

“È in corso il primo dei due spazzamenti mensili manuali e meccanizzati delle banchine da parte degli operatori dell’Ati, così come previsto dalla convenzione con l’Autorità portuale”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Queste operazioni – specifica – non comprendono la rimozione dei rifiuti ingombranti che spesso vengono abbandonate proprio sulle banchine. Il Comune più volte ha provveduto al loro smaltimento, anche se non di propria competenza. È per questo che sollecitiamo agli organi preposti una maggiore vigilanza”.