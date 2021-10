Anzio, pulizia spiaggia domenica 10 ottobre organizzata da Care The Oceans

Si svolgerà domenica 10 ottobre la consueta pulizia spiaggia aperta a tutti organizzata dall’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, con la collaborazione della Onlus Creature del Mare e di Lavinio Civica. L’appuntamento, il terzo sul litorale dei Anzio da dopo la pausa estiva, prevede di pulire il tratto di spiaggia libera compreso tra le grotte di Nerone e la villa di Nerone e vedere sul campo con i partecipanti i danni che i rifiuti abbandonati causano all’ecosistema marino e di riflesso all’uomo.

Gli organizzatori danno appuntamento per domenica 10 ottobre

Gli organizzatori danno appuntamento per domenica 10 ottobre alle ore 10 in piazza caduti di Nassiriya e raccomandano ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo, scarpe chiuse, avere con sé guanti non di plastica e una mascherina che copra il naso e la bocca. Gli organizzatori ringraziano anche il comune di Anzio per la concessione del gratuito patrocinio.L’Organizzazione di Volontariato Care The Oceans vuole anche ricordare a tutte le persone sensibili al tema del difesa della flora e fauna che fino al 20 ottobre é possibile firmare nei propri comuni di residenza, nei banchetti e sulla piattaforma on line ( https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/ ) con il sistema SPID per richiedere il referendum per abolire la caccia.

Per informazioni e contatti:

– Indirizzo e-mail: caretheoceans@gmail.com

– Numero di telefono, Whats App e Telegram: 3275941329

– Pagina Facebook: care the oceans organizzazione di volontariato.