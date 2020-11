Fiumicino, Cini: “Rimosse dalla Darsena 8 tonnellate di rifiuti”

“Questa mattina l’Ati, società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, è intervenuta nella Darsena di Fiumicino, per uno dei 12 interventi, con cadenza mensile o all’occorrenza, previsti dalla Convenzione tra l’Autorità Portuale e l’Amministrazione di Fiumicino, per raccogliere in uno scarrabile munito di ragno i vari rifiuti dallo specchio d’acqua”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

Le dichiarazioni di Cini

“Sono stati prelevati – spiega – materiali vari per circa 8 tonnellate, tra cui una quarantina di tronchi di medie e grandi dimensioni. È giusto ribadire, visto le notizie inesatte e incomplete apparse di recente sulla stampa, che la competenza degli interventi è in capo all’Autorità di Sistema che deve organizzare e coordinare i vari soggetti coinvolti, ovvero il Circolo Velico, la Cooperativa Porto di Traiano, la ditta dei sommozzatori M.T.M. Service, che devono convogliare i rifiuti, spostando spesso molte imbarcazioni, in due punti di raccolta. Solo dopo questi interventi propedeutici, l’Ati, per conto dell’Amministrazione Comunale, può infine intervenire. La precisazione è doverosa per far comprendere meglio la complessità di queste articolate operazioni di bonifica”.