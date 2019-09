Marco Rizzo, presidente del Partito Comunista, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” sdirettore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus per commentare la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo riguardante l’equiparazione tra comunismo e nazismo.

La risoluzione

“In molti hanno votato a favore di questa risoluzione. La cosa divertente è che persone come l’ex Sindaco di Milano Pisapia e altri sono stati eletti con l’apporto del simbolo del Partito Comunista. Sono comunisti quando gli conviene. Adesso Pisapia è nel PD quindi…scordiamoci il passato. Un qualsiasi studente di storia sarebbe stato bocciato nettamente se avesse affermato le cose che sono scritte in questa risoluzione. Viene cancellata ala Guerra di Spagna, la Conferenza di Monaco. Viene cancellata il fatto storico ovvero che l’Europa è stata liberata dall’armata rossa. L’Unione Sovietica perse 14 milioni di soldati per battere il nazismo. Gli Stati Uniti hanno perso 300mila uomini in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Si vuole criminalizzare l’unica opposizione che può davvero dare fastidio rispetto all’Unione Europeo”.

Trasformismo

“Queste risoluzioni non nascono a caso. C’è una volontà di omologare al pensiero unico di questa globalizzazione capitalista. Per questo noi sabato 5 ottobre manifesteremo a Roma contro questo Governo che accelera questi processi. Il trasformismo della politica è sotto gli occhi di tutti. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, lo state vedendo. Il Pd è la parte più conseguente a questa globalizzazione capitalistica. Lo vediamo in tutte le norme che vengono già previste”.

Salvini e l’Europa

“Salvini ha governato. Ha fatto la voce grossa ma poi le cose non le ha fatte. Se voleva dare veramente fastidio avrebbe fatto tre cose. Uno il pareggio di bilancio nella Costituzione. Due il fiscal compact ed il patto di stabilità. Infine avrebbe dovuto fare una discussione politica dei trattati europei. Bisogna fare delle cose per uscire dalla gabbia europea”.

Landini e l’incontro con Conte.

“Sono i rivoluzionari de noantri. Doveva ricostruire la sinistra e quando è arivato nella CGIL ha fatto la proposta di Marchionne del sindacato unico”.

Crimini del capitalismo

“Certe cose vanno contestualizzate. Stalin chi aveva di fronte? Vendola o Civati? Aveva di fronte Hitler, Mussolini e la democratica America che tirava la bomba atomica. I crimini del capitalismo, che fa le guerre senza prove, che invade popoli, non vengono citati. Non c’è una violenza giusta ed una sbagliata ma non ci possono essere due pesi e due misure. Mentre noi parliamo l’Arabia Saudita, Paese alleato dell’Occidente, sta segregando una decina di milioni di persone nello Yemen e lo sta massacrando”.

Fonte Radio Cusano Campus