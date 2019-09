Padova, progetto Sprout a Saragozza

Padova ora ha anche il sigillo europeo sulla sperimentazione di Next, i minibus elettrici modulari che stanno facendo molto parlare di sé.

Grazie ad una partnership tra il Comune di Padova e la Venice International University, il progetto Next ha ottenuto 100.000 euro utili a far partire il progetto di sperimentazione. Il bando Sprout​, seguito dal consigliere Enrico Fiorentin per la sua delega ai progetti di finanziamento, indica i termini precisi per la sperimentazione, che la Commissione europea verificherà trimestralmente nei prossimi due anni.

L’acronimo Sprout​ sta per “Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”, un progetto che coinvolge 14 città a livello internazionale, tra cui appunto Padova, ma anche: Valencia, Budapest, TelAviv per citare solo le più importanti.

L’incontro iniziale di Sprout​ si è tenuto mercoledì 18 e giovedì 19 settembre in Spagna presso il Zaragoza Logistic Center, dove ogni città ha presentati i propri progetti di mobilità innovativa e sostenibile.

Come detto, il “team Italia” che seguirà Next è quindi composto dal Comune di Padova e dalla Venice International University.

Presenti a Saragozza per il Comune di Padova: l’ing. Coin che seguirà la parte tecnico/amministrativa; il consigliere Enrico Fiorentin per la parte politica, che ha portato la visione di mobilità sostenibile condivisa dalla Giunta; per la Venice International University Lucia di Gioia (tecnico/amministrativa) e l’ing. Lucio Rubini (coordinamento scientifico).

“La Commissione Europea si è premurata di verificare che l’omologazione avvenga in tempo utile, per permettere l’avvio della sperimentazione entro inizio 2020 – commenta il consigliere Fiorentin – come in altre occasioni, la presentazione del progetto Next ha suscitato grande curiosità e interesse da parte delle altre città e dalla stessa Commissione Europea. Ora che è arrivata la targa di prova dal Ministero dei Trasporti, incrociamo le dita che l’omologazione avvenga quanto prima. Vedremo così i primi test dei moduli Next nel parcheggio della Kioene Arena tra qualche mese.”