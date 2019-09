Napoli: “La plastica. Come aggirare il pericolo”

Il Vicesindaco Enrico Panini, il 23 settembre 2019 alle ore 10, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in Via Acton, nell’ambito della VII Edizione della European Biotech Week (EBW), interverrà al convegno “La plastica. Come aggirare il pericolo. Ricerca e innovazione per lo sviluppo di biomateriali sostenibili”, organizzato dal Comune di Napoli – assessorato al bilancio, in collaborazione con: Assobiotec/Federchimica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ICB-CNR ed Associazione MareVivo. Parteciperanno studenti provenienti da scuole superiori di Napoli e provincia, confermando l’evento partenopeo della EBW come uno dei più partecipati in tutta Europa. La European Biotech Week (EBW) è un’iniziativa promossa da EuropaBio, che coinvolge tutti i Paesi dell’Unione Europea e che prevede lo svolgimento di eventi di informazione e divulgazione in tutta Europa sui temi delle biotecnologie, dal 23 al 29 settembre 2019. Assobiotec è il partner italiano della manifestazione ed il promotore di numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, volte a promuovere il ruolo delle biotecnologie nel miglioramento della qualità della vita. La EBW ha ottenuto nel 2015 la Medaglia del Presidente della Repubblica. La EBW si tiene anche a Napoli a partire dal 2013, su iniziativa del Comune di Napoli Assessorato al Bilancio, Vicesindaco e del Consorzio Technapoli. L’evento napoletano della VII Edizione della European Biotech Week si terrà il 23 settembre pv, in collaborazione con l’Università degli studi Parthenope, che ospita i relatori e i giovani “scienziati”, l’ICB-CNR, l’Associazione Marevivo eATI Biotech srl. L’obiettivo anche quest’anno è avvicinare i giovani alla scienza, alla ricerca sul mare, all’innovazione. Infatti, la scienza è considerata lontana ed incomprensibile, destinata solo a pochi eletti, con meccanismi di funzionamento spesso ignoti. Con tale iniziativa si dimostra il contrario. All’incontro interverranno: Alberto Carotenuto, Rettore Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; Enrico Panini, Vicesindaco del Comune di Napoli; Angela Procaccini, vera anima della manifestazione e componente dell’Ufficio del Vicesindaco del Comune di Napoli; Leonardo Vingiani, Direttore di Assobiotec-Federchimica; Giorgio Budillon, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; Ilaria Finore ricercatrice dell’ICB-CNR; Mariacristina Cocca, ricercatrice dell’IPCB-CNR; Carmine Esposito, Delegato della Regione Campania per l’Associazione MareVivo; Domenico Liotto, Co-founder di ATI Biotech Srl . I relatori affronteranno le molteplici opportunità offerte dai settori che costituiscono la bioeconomia per coniugare crescita economica e creazione di nuovi posti di lavoro altamente qualificati con la sostenibilità ambientale.