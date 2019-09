Condominio: l’avviso di convocazione va inviato ad entrambi i coniugi in comunione

La sentenza 18-23 aprile 2019, n. 924 della Corte di Appello di Catania ha sancito, in materia di condominio ed in particolare nel caso in cui una unità abitative sia in comproprietà tra loro, che l’invio dell’avviso di convocazione assembleare ad uno solo dei coniugi non è sufficiente a soddisfare l’obbligo dell’amministratore di notiziare tutti i condomini

L’altro coniuge comproprietario dovrà, quindi, essere destinatario di apposita e distinta comunicazione.

La omissione potrà essere fatta valere come causa di annullamento della delibera adottata in sua assenza.