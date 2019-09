Franceschini: “Serve commissario europeo per la Cultura”

Il Ministro per i beni e le attività Culturali, Dario Franceschini, ha incontrato oggi a Milano, in occasione del convegno organizzato dal Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea Villa Vigoni, il Ministro della cultura della Repubblica federale tedesca, Michelle Müntefering. I Ministri hanno espresso il loro comune intento “di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania nelle politiche culturali per farle diventare centrali nelle scelte dell’Unione europea.”

Nel corso del suo intervento Franceschini ha stigmatizzato l’assenza di un commissario europeo che si occupi esclusivamente di cultura. “E’ un limite e un errore che va corretto, soprattutto – ha detto Franceschini – perché in Europa investire in cultura significa investire anche in economia. Se ci sedessimo al tavolo con qualunque altro Paese nel mondo come Europa, saremmo infinitamente più forti.”

Durante l’incontro, particolarmente cordiale, i due ministri si sono poi soffermati sulle possibili forme di collaborazione in materia di design, arte contemporanea, moda e formazione culturale.

Alla fine del convegno, il Ministro Franceschini ha ringraziato il Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, Stefano Boeri, per aver ospitato l’iniziativa e con il quale si è intrattenuto per confrontarsi sui prossimi impegni della Fondazione, in particolare sul Museo del Design.