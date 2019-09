In una nota stampa Teresa Zotta, presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, delinea i passi che si stanno facendo per rendere plastic free le scuole della capitale.

Le dichiarazioni di Teresa Zotta

“Delineare buone prassi per eliminare la plastica dalle scuole capitoline e innescare così un processo virtuoso per diffondere comportamenti eco-sostenibili. Va in questa direzione la delibera che abbiamo votato oggi in Assemblea Capitolina e che prevede l’individuazione di 15 scuole dell’infanzia, una per ogni Municipio, che avvieranno la sperimentazione”.

“Toccherà ai direttori di struttura dei 15 Municipi individuare gli istituti ‘pilota’ che partiranno

con l’adozione delle buone prassi. Dalle mense scolastiche verranno eliminate bottiglie, posate,

stoviglie, bicchieri e cannucce di plastica e verranno introdotte borracce o bicchieri riutilizzabili

che consentono di incentivare l’uso dell’acqua corrente da parte dei bambini in collaborazione

con la famiglia e gli insegnanti.

Verrà inoltre limitata la distribuzione di prodotti con imballaggi in plastica come merendine,

snack o succhi di frutta anche al di fuori della struttura scolastica per favorire una corretta

educazione alimentare che privilegi prodotti freschi e naturali. L’iniziativa sarà accompagnata

da campagne di comunicazione per sensibilizzare non solo i bambini ma tutti i cittadini

sull’importanza di ridurre l’utilizzo degli imballaggi in plastica”.