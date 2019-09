“Servono nuove regole e uno standard europeo di riferimento in materia di affidi, per tutelare i minori in Europa, riconoscendo loro un maggiore diritto di difesa. Per questo ho proposto una risoluzione, pubblicata ieri, chiedendo alla Commissione competente di mettere in atto tutte le possibili misure di contrasto a ogni forma di speculazione sulle procedure di affido”.

Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, che aggiunge: “E’ indispensabile il potenziamento degli uffici giudiziari dedicati ed è urgente limitare l’eccessiva discrezionalità degli operatori del settore. Occorre, inoltre, istituire seri controlli sulle procedure di affido dei minori attraverso figure professionali qualificate”.

“Ancora ieri – prosegue – nel corso del dibattito sulla fiducia in Senato al Conte bis, lo scandalo di Bibbiano è stato tema di aspro scontro politico. E la notizia della nuova richiesta di arresti per il sindaco Pd e altre quattro persone continua a gettare ombre inquietanti sull’intero sistema. Ma la Lega va oltre, passa dalle parole ai fatti. Perché la tutela dell’infanzia – conclude l’esponente del Carroccio – non deve avere confini ed è uno degli obiettivi dell’Unione Europea, che adesso dovrà intervenire e dare risposte concrete per garantire una crescita sana a tutti quei minori privi di un sano ambiente familiare”.