Regimenti (Lega): “Soddisfatta per voto commissione commercio”

“Grazie all’impegno e al lavoro del gruppo europeo Identità e Democrazia (ID), la commissione Commercio internazionale (INTA) ha votato all’unanimità la proposta di assegnazione alla Giordania di un terzo sostegno macrofinanziario di 500 milioni di euro, per aiutare questo Paese, la cui stabilità è strategica per l’Europa, a riprendere la crescita economica e attuare le necessarie riforme sociali. Ora attendiamo il passaggio in plenaria per il definitivo conferimento dei fondi”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (ID), intervenendo a Bruxelles in commissione INTA, in qualità di relatrice per il monitoring group Mashreq.