Fornaro: “Con il taglio degli eletti serve il proporzionale”

“La riduzione del numero dei parlamentari produce una oggettiva distorsione della rappresentanza politica, in particolare al Senato. E’ indispensabile, quindi, accompagnare la riforma costituzionale relativa alla composizione di Camera e Senato con una legge elettorale che attenui gli effetti negativi in tema di rappresentazione territoriale e politica”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Non servono accordi segreti – prosegue Fornaro riferendosi ad alcuni articoli di giornale – ma un confronto parlamentare che parta da una proposta della maggioranza. Per noi, e non da oggi, la formula proporzionale per l’assegnazione dei seggi è senza ombra di dubbio quella che meglio risponde alle oggettive obiezioni sulla distorsione prodotta sui territori da una Camera con 400 deputati e un Senato con 200 senatori”, conclude Fornaro.