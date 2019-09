Conte: “Alleanza tra M5S e progressisti opportunità reciproca”

“Considero la nomina di Roberto Speranza a ministro della Salute un grande riconoscimento al ruolo politico di Liberi e Uguali. Intendo dunque smentire notizie di stampa che mi indicano, in rappresentanza del mio gruppo parlamentare, come possibile sottosegretario“.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

“Ne sono ovviamente lusingato e ringrazio per la stima riconosciutami ma intendo dedicarmi, in parlamento e nella società, alla costruzione di nuova sinistra, unita e plurale, democratica e socialista, che abbia nel suo stesso Dna il Mezzogiorno. Voglio partecipare alla sfida e alle opportunità offerte dall’alleanza con il M5S, sia a livello nazionale che locale, per costruire un nuovo paradigma politico che consenta al movimento di entrare compiutamente nelle istituzioni e ai progressisti di ritornare nella società”.