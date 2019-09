Bersani: “Bene il rinnovamento, aiuterà il ripensamento”

Sono soddisfatto per Speranza ministro, ma anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede, sia di persone che di generazioni. Bisogna dare atto di questo sia ai 5 Stelle che al Pd che ad Articolo Uno-LeU. Può essere – almeno io ci spero – che il rinnovamento aiuti anche il ripensamento, che è il problema serio di questo governo. E cioè una correzione delle politiche sia dell’ultimo governo ma sia qualcosina anche di quelli del centrosinistra degli ultimi anni, in modo da riprendere il contatto con la vita comune e le persone normali. Il governo deve giocare questa carta, farsi capire e con due o tre cose, senza grandi proclami, dare il segno di un cambiamento di rotta. Sto parlando di lavoro, di fisco, di welfare e sanità, di immigrazione. Bastano due o tre cose: tornare sui licenziamenti collettivi, salario minimo ma rafforzando la contrattazione, pensare ai 600mila immigrati anonimi che girano nelle città prima che a quelli che arrivano con le barche e sono solo qualche migliaio, perché tra questi c’è il buono e l’ottimo – badanti e braccianti – ma anche il pessimo, la mafia nigeriana, e non possiamo metterli nello stesso mucchio. Fisco: abbassa re le tasse sul lavoro finanziandole nell’unico modo in cui si può fare, cioè con la progressività fiscale e la lotta all’evasione e finendola con i forfait e le illusioni della flat tax.