L’assessore Tajani presenta il calendario della Milano Fashion Week

Giovedì 5 settembre alle ore 11 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani con il presidente della Camera Nazione della Moda Italiana, Carlo Capasa, presenta il calendario di Milano Moda Donna in programma in città dal 17 al 23 settembre.

A seguire, alle ore 12.15, presso la Sala conferenze di Palazzo Morando in via Sant’Andrea 6, l’assessora Tajani presenterà con il Presidente di White, Massimiliano Bizzi, l’edizione moda donna di WHITE, il salone italiano leader nel segmento della moda contemporary.