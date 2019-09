Ostia Antica, ancora abbandono, incuria e degrado

Il Comitato Ostia Antica Saline segnala lo stato di incuria e degrado in cui versano alcune strade ad Ostia Antica!

Via Pericle Ducati e via Gian Francesco Gamurrini, sono la triste fotografia di alcune delle “tantissime” strade dimenticate nel X Municipio.

Un invasivo, enorme, immenso tappeto di fogliame e rami tagliati circondano la scuola Fanelli-Marini, invadendo marciapiedi e carreggiata in via Pericle Ducati e via Gian Francesco Gamurrini, ricordando che a breve vi transiteranno i tantissimi alunni che frequentano il plesso scolastico, dove, a nostro giudizio, resta incomprensibile “l’assordante silenzio” della dirigenza scolastica in loco, li, dove fogliame e gramaglie in caso di abbondanti piogge potrebbero creare seri problemi di allagamenti, essendo tutte le caditoie circostanti completamente ostruite.

Altra brutta, incresciosa situazione, con rifiuti ingombranti, depositati dai soliti incivili

decisamente di zona, è il muro di cinta crollato ormai da anni tra via Pericle Ducati e via

Gian Francesco Gamurrini, un serio pericolo costante per il traffico locale, i residenti e

i ragazzi che frequentano il plesso scolastico della Fanelli-Marini.

Il Comitato Ostia Antica Saline segnala, facendo appello agli Assessorati competenti, per un

celere intervento, lo stato di degrado, pericolo e abbandono che i residenti sono obbligati a

vivere giornalmente ormai da anni, senza, purtroppo nessun cenno di risoluzione da parte

di chi “dovrebbe” tutelare i cittadini!!??