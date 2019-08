Articolo1: il nuovo governo metta al centro il Mezzogiorno

“Il nuovo governo tra Movimento 5stelle, Pd e Leu, si faccia e metta al centro del suo programma il Sud, trasformando la Questione meridionale in una opportunità di rilancio e di sviluppo del Paese. Una missione decisiva che, da sola, giustifica e nobilita la nuova alleanza”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali. “Al Mezzogiorno – dice Conte – servono infrastrutture, sia materiali sia immateriali. Non solo la rete e la banda larga, i trasporti, l’Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria, la messa in sicurezza del territorio ma anche le infrastrutture umane. Al Sud servono investimenti, a partire dalle risorse umane nella Pubblica amministrazione, ormai vetusta. O l’Italia si ricostruisce nella sua parte più fragile oppure non si recupera”.