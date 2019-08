C’è tempo fino al 30 agosto per inviare le domande di partecipazione all’Avviso pubblico per concessione delle palestre scolastiche comunali per il biennio 2019-2020 e 2020-2021 in orario extrascolastico .

L’Avviso è stato pubblicato nella sezione Albo Pretorio del sito www.comune.fiumicino.rm.it.

Le dichiarazioni di Calicchio

“Possono presentare domanda – spiega l’assessore alla Scuola e allo Sport, Paolo Calicchio, – tutte quelle associazioni e società affiliate alle Federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, operanti nel territorio comunale, senza scopo di lucro, che perseguano la promozione sociale, sportiva, umana e che valorizzino lo sport per tutti”.

I requisiti

Tra i requisiti per il punteggio: l’esperienza operativa nei centri sportivi comunali; l’esperienza

e capacità documentata nell’organizzare l’attività sportiva con particolare attenzione

all’esperienza specifica acquisita per l’attività relativa alle fasce di età 3-16 anni, terza età e

persone diversamente abili; il piano tariffario; la valutazione del programma didattico;

progetti di potenziamento e miglioria, la territorialità, la disponibilità del defibrillatore;

l’accessibilità e la pluralità dell’offerta sportiva.

Si può ritirare copia dell’avviso pubblico anche all’Ufficio Sport del Comune di Fiumicino

in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n°10, nei giorni di martedì e giovedì dalle

9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Tel.0665210384-387.