Padova, mercoledì 14 agosto i Notturni d’Arte al Planetario

Al Planetario è già tutto esaurito per lo spettacolo Storie di viaggi, musica e stelle in programma mercoledì 14 agosto, alle ore 21:00.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della rassegna Notturni d’Arte, prodotta dall’Assessorato alla cultura con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dedicata al tema del viaggio.

L’evento, a cura di Elena Lazzaretto, farà rivivere avventurosi viaggi intrapresi da astronomi all’inseguimento di stelle, sulle note dell’opera Epices di Bernard Andres suonata all’arpa da Jessica Pettenà.

Per informazioni

sito www.planetariopadova.it

email segreteria@planetariopadova.it

telefono 049 773677 da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:30