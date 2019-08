Salvini su Renzi: “Fa telefonate”

Mentre io sono qui a Catania Renzi ha Roma sta facendo telefonate. Mi risultano telefonate in corso a 360 gradi per salvare la poltrona. Uno squallore imbarazzante l’appello pubblico al M5s ed ad altri Scilipoti di turno. Ho la certezza che qualcuno a Roma sta lavorando per fare un ammucchiata. Ma l’Italia non si merita un Governo Scilipoti