Tav, Errani: “Operazione politicista, non partecipo a nessun voto”

“Ho firmato la mozione della Bonino per segnalare la mia posizione a favore del TAV come già ho avuto modo di motivare in un precedente dibattito”. Lo ha dichiarato oggi il senatore di Articolo Uno Vasco Errani, intervenendo in Aula durante il dibattito sul Tav. “È però chiaro –ha proseguito Errani – che in questa discussione il TAV c’entra pochissimo, di fatto nulla, visto che per cambiare la posizione del governo, e i Cinque stelle lo sanno benissimo, non basta una mozione ma bisogna cambiare una norma primaria. Si scarica sul Senato, che è già stato espropriato dal governo e dalla maggioranza dalla sua funzione di merito su tutti gli atti più significativi, un problema politico che riguarda la coerenza di una forza di maggioranza e il suo scontro con un’altra forza di maggioranza”. “Questo fatto – ha sottolineato Errani – è inedito e inaccettabile. A dimostrazione plastica di ciò abbiamo assistito all’inedito teatrino tra il viceministro Garavaglia e il sottosegretario Santangelo che dai banchi del governo hanno detto cose opposte. Insomma nella maggioranza c’è una rottura politica che non è più risolvibile. L’unica cosa che regge è la paura e la gestione del potere”. “Altro che cambiamento: il tentativo maldestro di coprire questa realtà è una missione impossibile, è chiaro a tutti che questa è la realtà. Per questo io intendo sottrarmi a questa rappresentazione, per questo non parteciperò al voto, a nessun voto, perché questa operazione risibile e politicista non è per me accettabile”, ha concluso il senatore di Articolo Uno.