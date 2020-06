Frosinone: domenica 14 ore 17.41, arriva il Frecciarossa

Binario 1, domenica 14 giugno, ore 17.41, stazione di Frosinone: queste le coordinate attraverso le quali avverrà l’inaugurazione ufficiale della fermata Tav nel capoluogo ciociaro.

“Per la città di Frosinone è come se venisse inaugurato un nuovo casello autostradale – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani, commentando l’arrivo del primo Frecciarossa presso lo scalo frusinate – Dobbiamo rimanere tutti con i piedi per terra, concreti e concentrati sulle nuove opportunità nel periodo immediato, a prescindere da quelle che potrebbero essere, in futuro, le realizzazioni di ulteriori stazioni ex novo, all’interno della provincia di Frosinone, nei prossimi anni. Noi del capoluogo e dintorni siamo abituati a valorizzare le risorse concrete che abbiamo a nostra disposizione e, tra queste, oggi spicca la fermata dei treni ad alta velocità all’interno della nostra stazione di piazzale Kambo. Per questa enorme novità ed opportunità non possiamo che ringraziare Gianfranco Battisti e l’azienda Ferrovie dello Stato, poiché il ragionamento e la logica adottati sono quelli di assecondare una domanda di mercato, probabilmente ancora solo potenziale, ma su cui si può lavorare alacremente e convintamente. Tutto quello che riguarderà, per il futuro, ulteriori progetti da parte di FS sulla nostra provincia, in ordine a studi di fattibilità o investimenti per l’individuazione di altre infrastrutture ferroviarie, riguarderà esclusivamente le competenze e le attribuzioni del gruppo FS poiché, come avviene per tutte le aziende, che hanno l’obbligo di far quadrare i conti, le scelte saranno modulate sulla domanda di carattere civile e commerciale”.