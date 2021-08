Errani: “Sui vaccini il rialzo del costo è scelta sbagliata, affrontare il tema”

“C’è un grande tema che riguarda la Sanità, ed è la costruzione di una nuova governance del farmaco che affronti i nodi centrali del rapporto con le aziende farmaceutiche.” Così il senatore di Articolo Uno Vasco Errani in Senato. “Un solo esempio: Pfizer e Moderna hanno rivisto al rialzo il costo dei vaccini. Io trovo questa scelta sbagliata.

Grande questione

Se non affronteremo il tema di un nuovo rapporto, almeno a livello europeo, con Big Pharma avremo dei problemi non solo sui vaccini ma anche in relazione a tutti i farmaci innovativi e alla possibilità di garantirne l’universalità. C’è quindi una grande questione di fronte a noi che richiede un salto di qualità nel dibattito e un cambio di passo urgente nell’affrontarla.” Conclude il senatore di Articolo Uno.



