Quarta dose universale, Di Perri: “Mi auguro che possa avvenire con un vaccino aggiornato a Omicron”

“Il fatto che Novavax non contenga materiale genetico potrebbe convincere qualche no-Vax a vaccinarsi. Una parte di loro, di fronte a un vaccino convenzionale, potrebbe ripensarci”. Ai microfoni di iNews24, Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, spiega le caratteristiche di Novavax, il vaccino in arrivo in Italia entro il weekend: “Come gli altri vaccini, anche Novavax è stato tarato sul virus originario di Wuhan. Ciò vuol dire che purtroppo con le varianti pagherà quello che pagano Pfizer e Moderna”.

Per questa ragione secondo Di Perri

Per questa ragione secondo Di Perri, “è un’opzione sul tavolo, ma mi auguro che una quarta dose universale possa avvenire con un vaccino riformulato, cioè aggiornato alla variante Omicron. Pfizer lo sta studiando, Moderna addirittura sta cercando un’opzione che possa essere efficace per tutte le varianti”. Per quanto riguarda i fragili e gli immunodepressi, che dal primo marzo riceveranno la quarta dose, “potremmo entrare in un ordine procedurale che preveda un richiamo annuo aggiornato alla variante circolante”, spiega l’infettivologo.

Secondo Di Perri, non è ancora il momento di togliere le mascherine al chiuso

“Siamo vicini a toglierle, ma al momento vanno ancora indossate. Io ho 63 anni e preferisco non infettarmi. Gli italiani hanno dimostrato molta intelligenza in questa pandemia e continueranno a indossarla. È meglio toglierle gradualmente”.

Il professore è cauto anche sulla fine dell’obbligo del Green pass: “La politica strategica dell’Italia è stata caratterizzata da prudenza e progressività. Indubbiamente questo ci ha fatto vivere il miglior autunno di tutto il mondo occidentale, sia in termini di produzione economica, di crescita del Pil, abbiamo mandato i nostri figli a scuola e siamo andati allo stadio, mentre gli altri chiudevano. Questo è stato possibile grazie ai vaccini ma anche grazie alle restrizioni. Quindi adesso non c’è fretta. Omicron causa ancora causa diverse migliaia di casi al giorno. Possiamo ancora ritardare una ventina di giorni. Io posso dirlo, perché non sono in campagna elettorale”.

Fonte: iNews24.it