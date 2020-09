Errani su elezioni, risultato importante, ora si apra una fase nuova

“Sul referendum, che ha visto una partecipazione democratica molto positiva, vediamo un risultato importante che conferma la decisione presa dal Parlamento” così il senatore di Articolo Uno Vasco Errani. “Ora bisogna dare corso alle indispensabili riforme a partire da quella elettorale, dai regolamenti di Camera e Senato e dal superamento del bicameralismo paritario. Queste riforme dovranno tenere conto anche di alcune preoccupazioni che hanno animato il fronte del no al referendum affinché sia garantito equilibrio nel funzionamento delle camere e rappresentatività al corpo elettorale.” Prosegue il senatore di Articolo Uno “Ci sono quindi le condizioni per aprire una fase nuova. Anche il risultato delle elezioni regionali, che segna una evidente sconfitta della destra aggressiva e sovranista, ci dice che è possibile aprire ora questa pagina nuova senza ulteriori indugi costruendo finalmente un nuovo centrosinistra che sia in grado di garantire una prospettiva al Paese.”