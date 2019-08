Morra (M5S): “Il TAV non serve al paese ed occorre maggiore attenzione al Sud”

Così l’onorevole Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Vorrei ricordare che il TAV in Val di Susa non solo non serve al paese, ma anzi rappresenta un’offesa a quelle comunità, una violenza a quei territori, un danno ai contribuenti.

Ma, da cittadino meridionale, devo anche ricordare che mentre si tenta di spendere a Nord per potenziare una tratta ferroviaria già esistente, per consentire un fantomatico aumento del trasporto di merci, a sud di Salerno la situazione delle ferrovie quasi quasi fa rimpiangere i Borboni…per le persone prima ancora che per le merci.

Che l’attenzione al Sud debba essere al centro dell’agenda politica lo dimostra anche questa cartina che illustra lo sviluppo attuale delle ferrovie in Italia.