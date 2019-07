Il razzismo dei professionisti d’odio

Per alcuni politici il fatto che ad uccidere il povero Mario Rega sia stato un americano e non un immigrato irregolare è una circostanza ancora più grave dell’uccisione del carabiniere.

Le frasi scritte a caldo sui social e le isteriche indignazioni intrise di odio di questi “razzistelli” sono lì a dimostrarlo.

Per loro è stata solo un’occasione persa perché non hanno potuto recitare il loro miglior copione ossia quello che li vede urlare contro i neri, quelli chi ci invadono e rubano il lavoro e vendono la droga (qualcuno spieghi a questi poveretti che se c’è uno che vende vuol dire che ce ne sono cento che comprano e che quest’ultimi sono per la maggioranza italiani, sono bianchi, compresi quelli che pensano di essere degli ariani..).

La cosa, però, per me ancora più triste è che questi odiosi fomentatori d’odio sono dei politici, che occupano posizioni di potere; dimenticano che un politico deve dare l’esempio. Che esempio offrono costoro? Certo, dimenticavo: l’esempio che quelli come loro vogliono vedere.

Infine permettetemi una considerazione: guai ad abbassarci al livello dei criminali che combattiamo. Mai dovranno esserci giustificazioni così mai dovranno esserci delle eccezioni.

Uno stato civile se vuole essere tale non può permettersi il lusso di queste caricature odiose.

Non permettiamo che l’Italia diventi uno stato barbaro.