All’esterno dello Bentegodi di Verona, in un parcheggio destinato agli ospiti, è stato esposto uno striscione firmato dalla Curva Sud. Ci sono le bandiere della Russia e dell’Ucraina e con dei numeri che sono, in realtà, le coordinate di Napoli. E’ evidente che è un chiaro invito a bombardare la città, il tutto mentre infuria la guerra e milioni di persone vivono un profondo dolore. Dolore che non risparmia i bambini, le prime vittime della follia chiamata guerra.

Il tutto alla vigilia di una partita di calcio, durante la quale i giocatori Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen sono stati vittime di vergognosi ululati razzisti.

Insomma in quel di Verona è accaduto uno spettacolo a dir poco disonorevole.

Senza giri di parole gli autori dello striscione e dei corsi sono degli stronzi

La prima cosa, infatti, che ho esclamato nel leggerlo è stata: “A ll’anema d’ ‘e strunze!”.

Non conosco altri termini per definirli. Lo sport, ricordo, non dovrebbe mai incitare al razzismo ed alla guerra.

Quello striscione e gli ululati non solo sono un inno all’odio ma offendono le popolazioni che vivono il dramma della guerra. Dramma che è fatto di distruzione, morte e disperazione. Non qualificateli, per piacere, come sfottò; trattasi di meri rigurgiti razzisti di stronzi.

Agli stronzi, però, non si risponde con l’odio ma con l’amore, la ragione, la cultura e la giusta punizione.

Ragione, cultura e amore che sono anticorpi micidiali contro chi, sopraffatto dal proprio tanfo di stronzo, partorisce simili schifezze.

Punizione che dovrà esserci sia per chi ha messo lo striscione sia per quei tifosi che hanno creduto di offendere Koulibaly e Osimhen.

A sbagliare, poi, sono anche quelli che generalizzano e che mettono nello stesso calderone tutta una città; non è così! I fessi stanno ovunque così come i buoni. Le prime vittime dello striscione e degli ululati, a mio avviso, sono proprio i veronesi e la parte sana del tifo scaligero. Ho molto apprezzato le parole di Zaia il quale ha preso le distanze dal contenuto dello striscione. Spero che al prossimo convegno della Lega, però, non definisca più il Sud Italia una palla al piede dei veneti. Certe parole dette, abbia bontà, sono state concime dove sono spuntati rigogliosi i suddetti stronzi.



