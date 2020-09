Se per decenni semini odio razziale, se quotidianamente pratichi la violenza verbale, se tutti i giorni deridi chi è diverso dal tuo mondo (i famosi froci, africani e napoletani), se rubi i soldi agli italiani (occhio che se non fosse per la palla al piede del Sud), se cerchi il citofono con nomi non nordici, se offendi gli insegnanti che parlano italiano e non il bresciano, se la Padania is not Italy, se i meridionali sono lontani anni luce dalla mentalità del Nord, se l’Abruzzo è un peso morto come tutto il Sud, se al Sud ancora devono capire a cosa serve la carta igienica, se i giovani del Mezzogiorno devono andare a fanculo perchè non fanno un emerito cazzo dalla mattina alla sera, se auspichi carrozze metro per soli milanesi, se sei contro la droga ma ti arrestano gli amici per spaccio, se coccoli pericolosi estremisti pur di assicurarti le loro croci non solo celtiche, se fai soffrire dei poveri fratelli di colore (ricordo a chi bacia il rosario che siamo tutti fratelli e sorelle, anche con quelli annebbiati) su una nave per mero calcolo elettorale, se ti è indifferente la disperazione di migliaia di sfruttati dai prenditori tuoi amici (il caporalato a chi è utile?), se “Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili!”, se cerchi di umiliare chi ti umilia smascherando le bugie sulle quali crei consenso, prima o poi è probabile che finisca male, molto male.

Nel nostro paese il clima d’odio c’è e chi minimizza mente con la consapevolezza di mentire

La tristezza è chi è causa del proprio male vuol passare pure per vittima.

Sono contro ogni violenza e non sono d’accordo con chi ha ricordato il buon Pertini che disse: “A brigante, brigante e mezzo”.

Questi miserabili, a mio avviso, vanno beffeggiati e sconfitti con un’arma che non potranno mai avere o comprare, quella della cultura.

Guai a cadere nelle loro tristi provocazioni…