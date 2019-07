Padova, prorogata fino al 18 agosto Mare Nostrum

È prorogata fino al 18 agosto nella storica sala della Gran Guardia la personale di Mara Ruzza dal titolo Mare Nostrum, mostra di scultura ceramica contemporanea promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

L’acqua diventa fonte d’ispirazione per Mara Ruzza, che attraverso le sue opere fornisce spunti di riflessione sulla forza e sulla fragilità dei nostri mari. Le diverse tecniche utilizzate permettono all’artista di esaltare le simbologie e le contraddizioni legate a questo elemento primordiale, passando dalla leggerezza della porcellana ai colori smaglianti degli smalti.

Con la porcellana evoca il corallo bianco, emblema del rischio di estinzione degli organismi per l’inquinamento dei nostri mari. White coral viene declinato in scultura, installazioni e microsculture, anche da indossare con la collaborazione di maestri orafi.

Di grande attualità la ricerca fotografica, confluita dal 2011 nella particolare tecnica della fotoceramica, che riprende vedute di Venezia da uno specchio deformato. Ne risulta un effetto di sprofondamento, di onde anomale, con particolare riferimento al devastante fenomeno delle grandi navi in laguna.

In alcune opere Mara Ruzza riutilizza scarti per sensibilizzare ad un vivere ecosostenibile: nel progetto Plastisfera con la contrapposizione di materiali naturali quali la ceramica a residui spiaggiati inorganici, come la plastica e il ferro, riflette sulla preziosità e fragilità dell’ambiente acquatico.

L’artista mette in luce emergenze e conflitti della nostra società attraverso i suoi lavori, dove l’azzurro traboccante racchiude un augurio di abbondanza di “acqua pulita”.

La maggior parte delle opere presentate sono inedite, altre sono state realizzate negli ultimi anni in occasione di esposizioni ed eventi di ceramica contemporanea in Italia e all’estero.

Mara Ruzza

Artista visuale dal 1986, attraverso la sperimentazione, approfondisce le tecniche di lavorazione delle diverse argille e di decorazione con smalti, trovando nella porcellana una peculiare modalità espressivo-tecnica che utilizza materiali organici e che caratterizza il più recente percorso artistico. Suoi lavori sono stati presentati in esposizioni personali, in numerose collettive e mostre concorso in Italia e all’estero.

Info

Orari: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00, chiuso lunedì – Ingresso libero

sito padovacultura.it – padovaeventi.comune.padova.it