Salaria, rapina una prostituta e tenta la fuga: arrestato 50enne moldavo

Si è appartato all’interno della propria autovettura con una prostituta abbordata su via Salaria. Durante il rapporto sessuale però improvvisamente C.S., moldavo di 50 anni, ha estratto una cacciavite e sotto minaccia si è fatto consegnare il denaro contante che la donna aveva con sè, circa 70 euro, strappandole con violenza uno degli orecchini che aveva indosso.

La donna è riuscita a scendere dall’auto, correndo in strada. È proprio in questo frangente che ha scorto un’auto della Polizia in transito. Quindi ha indicato concitatamente agli agenti l’auto con a bordo l’uomo che si stava allontanando. Gli uomini del Commissariato Fidene Serpentara, a bordo dell’autoradio, capendo immediatamente la situazione si sono posti all’inseguimento del rapinatore, chiamando in ausilio anche una pattuglia del Reparto Volanti.

Quindi, in coordinamento tra loro, gli agenti sono riusciti a sbarrare la strada al fuggitivo e a bloccare l’auto. Tratto in arresto, C.S., dovrà rispondere del reato di rapina aggrava. Il maltolto in fase di denuncia è stato riconsegnato alla vittima, che a causa della colluttazione con l’uomo ha riportato ferite ritenute guaribili con 7 giorni di prognosi.