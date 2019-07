Orlando: “Giornata di condivisione e impegno che unisce l’Italia migliore”

“Non tutti i siciliani sono mafiosi, non tutti i mafiosi sono siciliani”

Queste parole incise in una mattonella ai piedi dell’albero della pace piantato in via D’Amelio ci restituiscono, con la dolcezza e il sorriso triste di Rita Borsellino, il senso di questo 19 luglio. Il primo senza Rita.

Oggi abbiamo condiviso in tanti e con tanti il senso di un impegno che unisce la parte migliore d’Italia da Nord a Sud, che unisce le istituzioni impegnate nel lavoro quotidiano con la società civile.

È stata una importante giornata di condivisione di memoria del sacrificio della strage di via D’Amelio e di vicinanza all’impegno dei familiari, nella rinnovata condanna delle mafie e nell’impegno per il cambiamento culturale per una legalità dei diritti di tutti.”

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, oggi presente con diversi Assessori della Giunta comunale alle iniziative organizzate in via D’Amelio dal Centro Paolo Borsellino e dal movimento delle agende rosse.