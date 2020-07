Fratoianni: “28 anni dalla strage di Via D’Amelio”

28 anni dalla strage di via D’Amelio.

Sono passati molti anni dalla stagione stragista della mafia, di cui non si conoscono ancora fino in fondo mandanti, contorni e rapporti.

Serve chiarezza su quegli anni, per poter leggere anche il presente. Serve indagare, non solo nei processi, sulla verità e su quanto accaduto intorno alle morti di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e quelli che erano con loro.